▶️ Les condamnations sont tombées contre les intrus de la Région

Le 19 novembre dernier, alors que le mouvement des gilets jaunes bat son plein, des individus avaient sauté les barrières du Conseil régional puis cassé la porte principale de la Pyramide inversée. Ce jour-là, ils sont plus d'une cinquantaine à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment où des actes de vandalisme et de violence sont commis dans la confusion et le chaos avant que les forces de l'ordre arrivent et réussissent à faire évacuer l'hôtel de région.



Après une enquête approfondie, cinq individus sont interpellés et placés en garde à vue. Les hommes âgés entre 22 et 40 ans étaient présentés ce jeudi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri.



Quatre d'entre eux devaient répondre de violences contre des agents de la Région et le cinquième - qui a forcé le portail de la Région pour y laisser entrer la foule - de dégradations de biens. Il s'avère également que le plus âgé aurait déjà eu un contentieux de quartier avec un des agents de sécurité de la Région qui, lui non plus, n'a pas tenu sa langue. Le plus âgé qui a eu la mauvaise idée d'emmener son fils, 22 ans, également jugé, à un casier judiciaire vierge. Son neveu s'est lui aussi joint à eux, mais son casier est loin d'être vide.

Des insultes et des coups qui partent dans tous les sens, difficile de mettre de l'ordre dans les différents incidents de cet après-midi là. Mais tous viennent sans surprise d'un milieu défavorisé, sans emploi. Celui qui avoue avoir ouvert le portail aux manifestants explique d'ailleurs avoir été licencié d'une association d'aide à la personne et d'entretien de quartier à cause d'une baisse de subventions. Une frustration qui pourrait expliquer en partie leur présence ce jour-là.