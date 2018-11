▶️ Les chefs d'entreprise demandent "des réponses concrètes et immédiates"

Après avoir échangé plusieurs heures avec deux délégations de gilets jaunes à Saint-Paul, la ministre des Outre-mer a de nouveau rendez-vous avec les acteurs économiques à la préfecture à Saint-Denis. Chambres consulaires, CPME, Medef, experts-comptables, assistent notamment à cette entretien.



Plusieurs chefs d'entreprises sont également présents devant la préfecture. "Les acteurs économiques censés nous représenter sont avec la ministre. Nous n'avons pour l'instant aucune solution concrète et viable face à la crise actuelle", indiquaient-ils. Et d'ajouter : "L'état d'urgence est à l'ordre du jour".



"Nous sommes une plateforme de collectifs réunis autour des difficultés rencontrées", indique Charles Nagou, chef d'entreprise "au chômage technique", ironise-t-il. "L'idée c'est d'aller défendre les entreprises et d'avoir des réponses concrètes et immédiates de la ministre et des acteurs économiques", ajoute-t-il. Les collectif regroupe à ce jour quelque 800 entreprises.