▶️ Les baleines font le show juste devant la plage de Boucan

Vanessa Germain est une femme heureuse. Alors qu'elle se trouvait sur un bateau dimanche dernier au large de Boucan, elle a eu la surprise de voir des baleines apparaitre entre son bateau et la plage.



Elle a heureusement eu le réflexe de filmer le spectacle qui lui était offert, permettant ainsi d'immortaliser ces images rares de baleines effectuant des sauts spectaculaires, avec la plage et les baigneurs en arrière-plan.



Mais Vanessa Germain est aussi une militante de la défense des baleines. Sa vidéo ayant déjà été vue plus de 400.000 fois sur Facebook, elle s'est dit qu'elle pouvait profiter de l'occasion pour s'en servir pour tenter d'empêcher le Japon de venir les tuer dans l'océan indien, à la faveur d'accords de coopération avec l'ile Maurice et Madagascar.



Voici le message qu'elle a publié sur sa page Facebook : " Aujourd'hui (les baleines) ont besoin de vous pour les sauver et je veux que ma vidéo serve à cela car savez-vous qu'ils vont tous les deux être massacrés en remontant vers le nord à la fin du mois d'octobre ! Le gouvernement MAURICIEN et MALGACHE viennent de donner leur feu vert en signant un accord de pêche avec les JAPONAIS pour qu'ils puissent massacrer en toute impunité ces anges des mers qui n'auront aucune chance car elles sont obligées de remonter entre les côtes Mauriciennes et Malgaches pour rejoindre les eaux froides du nord ! Je compte sur vous tous, pour continuer à les ADMIRER IL FAUT LES SAUVER !"



Et pour parachever son action, elle a mis en ligne une pétition que vous pouvez retrouver sur Avaaz. Soyez nombreux à la signer si vous souhaitez encore admirer des baleines dans les eaux de notre ile dans les années à venir.



Et j'irai même plus loin : l'industrie touristique est la principale richesse de l'ile Maurice et les Réunionnais et les Français constituent la grosse majorité des touristes qui permettent à l'ile Maurice d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Si le gouvernement mauricien devait persister dans ses funestes projets, il ne faudra pas hésiter à boycotter l'ile soeur. Il existe bien d'autres destinations maintenant facilement accessibles depuis Gillot, tout aussi belles et parfois même moins chères...