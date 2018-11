▶️ Les avocats en grève manifestent devant les tribunaux ce jeudi

Le projet de loi de Programmation pour la Justice sera examiné à l'Assemblée mardi prochain 20 novembre, après passage au Sénat fin octobre. Une loi qui fait polémique chez les avocats et les magistrats, certains y voyant une régression programmée de l'accès à la Justice. Il y a peu de chances que la loi ne soit pas votée, LREM étant en très grande majorité à l'Assemblée Nationale.



La création d'un tribunal criminel, qui remplacerait les Assises pour juger notamment les viols est l'un des points de crispation qui a trouvé le plus d'écho auprès du grand public, les associations de défense du droit des enfants étant montées au créneau. Après trois semaines de grève en mars-avril derniers, les avocats et magistrats avaient cessé leur mouvement face à la promesse du gouvernement d'un retoquage du projet de loi conséquent, mais les grévistes dénoncent un projet quasi identique au premier.



Le mouvement de grève est national, les principaux points de contestation sont les suivants:



- refus à voir institutionnaliser la notion spécialisation qui, à terme, risque de provoquer une désertification de la Justice dans les territoires,

- opposition à l’attribution aux décisions de directeurs de CAF de la force exécutoire en matière de modification des pensions alimentaires,

- refus de la mise en place d’une juridiction nationale unique en matière d’injonctions de payer,

- refus de voir instaurer un tribunal criminel chargé de juger certains crimes (tels que les viols) sans participation d’un jury citoyen ni oralité des débats,

- refus de voir réduire la garantie des libertés.



Les robes noires se sont donné rendez-vous devant les tribunaux de Champ Fleuri à 13H30 et de Saint-Pierre à 11H. Les affaires du jour ne seront pas plaidées.