▶️ Les avocats des migrants sont scandalisés: Leurs droits ont été bafoués

Plus de cinquante migrants sri-lankais resteront bel et bien à La Réunion pendant quelques semaines, au moins, en fonction de l'avancement de leur dossier par l'administration française.



L'activation du réseau associatif (Cimade et Ligue des droits de l'Homme) épaulé de conseils juridiques permet ce lundi de garantir l'étude de leur dossier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).



Dans les faits, cette nouvelle, annoncée ce lundi après-midi par les avocats des migrants, induit qu'ils resteront à La Réunion tant que l'instruction de leur dossier ne sera pas terminé. Une première victoire pour les avocats qui se sont relayés à leur chevet depuis ce week end.



"Leurs droits à tous ne leur ont pas été notifiés, même en présence d’un interprète. On ne leur a pas dit qu’ils avaient droit à un avocat", annonce scandalisé Me Ali Mihidoiri, tout autant que ses confrères Yannick Mardenalom, Sébastien Navarro et Nacima Djafour.



"Depuis le début il y a eu des entraves pour que ces étrangers n’aient pas accès à ces informations", insistent-ils (voir la vidéo).



"Environ 50 demandes d’asile dûment datées"



Hier dimanche, ces avocats n'avaient pu voir que 4 migrants sur 62. Aujourd'hui, les hommes hébergés dans deux hôtels de Saint-Denis ont reçu leur visite. Et cet après-midi, 5 personnes sur 7 ont été approchées à Gillot, dans la zone d'attente sous surveillance de la Police aux frontières.



"Aucune personne n’a compris qu’elle pouvait rencontrer un avocat. Et on s’est empressé de leur faire signer un document qu’elles n’ont pas compris", déplorent les juristes à leur sortie de Gillot.



A ce jour, les conseils juridiques repartent avec "environ 50 demandes d’asile dûment datées", s'en félicitent-ils. "Le travail ne fait que commencer", ajuste Me Mardenalom.



Pour ce qui est des conditions de rétention des migrants, les avocats affirment que ces personnes "ont dû mal à faire confiance, elles voient des uniformes toute la journée", expliquent-ils. "Ils ont fui leur pays et ne veulent pas y retourner, confient les avocats.