▶️ Les acteurs économiques font le point après leur rencontre avec Muriel Pénicaud

Muriel Pénicaud achevait ce jeudi soir sa première journée de visite à La Réunion avec une dernière séquence avec les acteurs économiques locaux.



Après une rencontre dans la matinée avec les services de l'État en charge des politiques de l’emploi et du travail et une visite de la Mission locale de Savanna Saint-Paul en milieu d'après-midi, la ministre du Travail s'est de nouveau rendue à la préfecture pour une entrevue avec les acteurs régionaux de l'emploi et les partenaires sociaux. Trois d'entre eux nous livrent le contenu visiblement mitigé de cette rencontre.