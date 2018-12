▶️ Les Réunionnais expriment leur avis sur la création d'un "Panier Peï"

Lors de sa dernière prise de parole, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a clairement déclaré que "en plus du bouclier qualité-prix, il faut la création d'un panier peï dont la composition changerait tous les mois et qui permettrait à une famille modeste de 4 personnes de préparer un repas peï par jour."



Nombreux sont les consommateurs à souligner qu'il serait "essentiel". Majoritairement "pour", les Réunionnais restent cependant sceptiques quant à la mise en place de ce "panier peï". En effet, les consommateurs réunionnais tentent au maximum de consommer local, notamment en ce qui concerne les fruits, les légumes ou encore la viande, "mais c'est pas évident au quotidien, c'est plus cher", explique Soraya.



"Si ça peut vraiment être mis en oeuvre, ça serait une bonne chose, ça ferait du bien aux Réunionnais, ça pourrait calmer les choses et faire repartir l'économie réunionnaise, qui en a bien besoin", souligne Serge. Mais "il faudrait savoir la quantité, si la production est adaptée à la population", confie Jimmy.



"Le panier c'est une bonne idée parce que la plupart des familles réunionnaises achètent le plus souvent les mêmes produits tous les mois", précise Lenny, mais selon lui "la priorité serait surtout de s'aligner au moins sur les produits de métropole".



Pour Soraya par contre, ce panier ne serait "pas suffisant", surtout lorsque La Réunion sera en pleine période cyclonique. "Pourquoi pas baisser les prix sur la totalité des produits, pourquoi sélectionner un panier", s'étonne-t-elle.