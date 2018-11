▶️ Les Gilets jaunes annoncent un durcissement des blocages

Gilets jaunes 974 acte 2. Après une première séquence déjà très paralysante pour la vie de l’île, la Coordination Gilets jaunes responsables a annoncé ce dimanche soir qu’il fallait s’attendre à un durcissement de la mobilisation.



"Nous voulons prévenir la population. Les blocages vont continuer et nous allons vers un durcissement", a prévenu le mouvement, depuis le point de blocage de Gillot. La réouverture annoncée de plusieurs administrations ce lundi risque donc d’être fortement compromise.



Le mouvement, qui porte désormais l’appellation de Tous unis pour La Réunion, coordination des Gilets jaunes, a également exposé quelques conditions en vue de la venue de la ministre des Outre-mer. "Nous rappelons que le préfet ne sera jamais notre interlocuteur. Nous ne rencontrerons madame Annick Girardin qu’à une seule condition : la retransmission en direct des discussions."



Le point de ce dimanche soir a aussi été l'occasion de revenir sur les événements d'hier au Port. "Hier, nos frères Réunionnais ont été une nouvelle fois attaqués par les forces de l’ordre. Alors que les Gilets jaunes marchaient pacifiquement, les mains levées en chantant, les forces de l’ordre ont répondu par la violence. Cela va à l’encontre des valeurs de la République. Nous ne pouvons que condamner l’attitude des bras armés de l’Etat."



"Nous restons ouverts à toutes les bonnes volontés qui viendraient alimenter notre démarche. Le peuple de La Réunion prend en main son avenir, le moment est historique. Ces données récoltées nous servent aujourd’hui de base pour la rédaction d’un projet qui permettra à notre île de se relever d’un racket organisé par l’Etat, les hommes politiques et certaines entités du monde économique. Notre volonté est inébranlable."



Plus de 1000 feuilles de revendications ont été remises à cette heure.