▶️ Les "Cafriplainois de cœur" lancent une pétition pour dire non au Parc du Volcan

"J'ai acheté en 2004. Je l'ai fait dans l'espoir de passer ma retraite ici. (...) Je ne suis pas contre l'amélioration des hauts", indique toutefois Sosthenes Ramsamy, membre du collectif. Ses inquiétudes à découvrir en vidéo : "Le pittoresque de la Plaine des Cafres va se perdre". C’est la crainte formulée par un collectif baptisé "Les Cafriplainois de cœur".Dans une pétition lancée le 8 octobre dernier , ils disent non au projet du Parc du Volcan porté par la municipalité du Tampon. Censé dynamiser le tourisme, le parc s’étendra sur une surface de 44,2 ha, avec un pôle équestre, une tyrolienne, des espaces de loisirs et une hélistation."Le problème : des travaux de déboisement ont débuté, entraînant la disparition de la flore (disparition des tamarins des hauts, des branles, fanjans et autres plantes endémiques de l'île) et de la faune locale (tangue, tek-tek, tuit-tuit, papangue, caille et lièvre sauvages, etc)", indiquent les détracteurs.Parmi les points qui font grincer des dents : la création de nombreux parkings, d’une aire de pique-nique payante mais aussi et surtout des "attractions dénaturant le site et provocant également une pollution sonore", selon eux. La mairie a d'ailleurs engagé un bureau d'études qui effectue actuellement des mesures sur ce dernier point."Pourquoi un parc à la campagne aussi proche d’un village ? Pourquoi une hélistation à proximité d’habitations ?", questionnent-ils, reprochant l'absence de concertation des riverains sur ce dossier. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la pétition a dépassé les 800 signatures."J'ai acheté en 2004. Je l'ai fait dans l'espoir de passer ma retraite ici. (...) Je ne suis pas contre l'amélioration des hauts", indique toutefois Sosthenes Ramsamy, membre du collectif. Ses inquiétudes à découvrir en vidéo :

