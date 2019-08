▶️ Les Avirons: La houle se donne toujours en spectacle

La météo est capricieuse, entre soleil, nuages et légères précipitations. Côté mer, la houle reprend ses droits et les vagues prennent de la hauteur.



Les plus hautes peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres, principalement sur le littoral Sud-Ouest. En moyenne, elles se trouvent majoritairement entre 3 et 4 mètres de hauteur.



Lors d'une balade dominicale, nous avons pu en observer quelques-unes à la pointe des Avirons, on vous laisse découvrir...