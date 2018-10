▶️ Les 31 ans d'Erasmus: L'Université de La Réunion "fait grandir la mobilité"

"Faire grandir la mobilité en Europe". C’était le message qu’a voulu faire passer l’Université de La Réunion en plantant des graines de Mellifères à l’entrée du campus du Moufia ce vendredi à l’occasion de l’Erasmus Day qui se tient samedi. Depuis une semaine, l’ensemble des sites de l’Université fête les 31 ans du programme Erasmus avec des stands d’informations, réunions, témoignages et jeux. À l’échelle de l’Europe, la journée se tient samedi.



Pour l’occasion, le président de l’Université, Frédéric Miranville, accompagné de la vice-présidente en charge des relations internationales, Anne-Françoise Zattara-Gros, a rappelé l’importance du programme. Une vingtaine d’élèves, à la fois de La Réunion et d’ailleurs, inscrits en Erasmus, ont participé à la plantation de graines. "Le système éducatif français est un des meilleurs au monde et La Réunion c’est tellement beau", affirme un étudiant en master 2 en Biologie Santé, originaire du Liban. Il est parmi les 800 élèves étrangers qui étudient à l’Université, en moyenne, chaque année. Et ce sont 123 étudiants réunionnais qui sont partis cette année. Leurs préférences : Le Royaume Uni et l’Espagne. "Ils recherchent à la fois la qualité des études et l’expérience de vie", explique Anne-Françoise Zattara-Gros.



Un nouveau master de Gestion de l’Énergie et Développement Durable



Également présent pour l’occasion, Alain Célérier, président de l’Université de Limoges, a annoncé un nouveau master, en partenariat avec les Universités de Maurice et de La Réunion, celui de Gestion de l’Énergie et Développement Durable. Pour lui, il est essentiel de "combattre la triste manie de rejeter l’autre".



Une nouvelle association universitaire a d’ailleurs vu le jour l’année dernière, l’ISRUN, qui a pour but d’accueillir les élèves étrangers et faciliter leur intégration.