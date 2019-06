La grande Une ▶️ Le violeur présumé du Mahé mis en examen et placé en détention provisoire

L'homme soupçonné d'avoir violé une femme en décembre 2018 à proximité d'une boîte de nuit de Saint-Denis, le Mahé Labourdonnais, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce jeudi 6 juin.



Son placement en détention a été décidé en attendant son passage devant le juge des libertés qui aura lieu mardi prochain. Le suspect saura alors s'il est maintenu en détention le temps de l’enquête.



Au mois de décembre dernier, une jeune femme de 27 ans avait déposé plainte auprès des policiers du commissariat de Saint-Denis pour avoir été agressée sexuellement par un individu. Elle avait alors expliqué qu'après être sortie de la boîte de nuit, elle avait été accostée par un homme qui lui avait demandé du feu.



Alors qu'elle allait monter dans son véhicule, l'homme l'avait agressée et forcée à avoir un rapport sexuel, ce qui avait été confirmé par l'analyse médicolégale. Les enquêteurs avaient alors procédé à des prélèvements d'ADN sur les vêtements de la victime.



Les policiers de Malartic, ayant de reçu les résultats des analyses, ont finalement obtenu l'identité d'un homme d'une quarantaine d'années. Après avoir interpellé ce mardi l'individu suspecté, les forces de l'ordre l'ont placé en garde à vue afin de procéder à son interrogatoire. Après 48h de garde à vue, l'homme a été déféré ce jeudi au tribunal de Champ Fleuri.

S.Hitchon - R.Labrousse