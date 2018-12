La grande Une ▶️ Le système d'alerte cyclonique évolue : Création d'une nouvelle alerte violette Le préfet a engagé depuis quelques mois un débat avec Météo France et les élus pour faire évoluer le système d’alerte météorologique et cyclonique en vigueur à La Réunion. Ces évolutions ont été dévoilées ce lundi à la préfecture.

L'après Fakir a eu raison du système d'alerte en vigueur à La Réunion. ​Comme chaque année, la préfecture et Météo France présentent les dispositifs ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) et la démarche de concertation mis en place pour accompagner au mieux les Réunionnais durant la période cyclonique. Mais cette année, ce traditionnel point a été annonciateur de quelques évolutions.



Plus de superposition des mises en garde



Afin de permettre une meilleure visibilité du système d’alerte tant pour la population que pour les gestionnaires de crises, il a été décidé de ne plus superposer les plans ORSEC « cyclone », système de compte à rebours avant l’impact d’un météore, et « événement météorologique dangereux », système de vigilance fondé sur l’intensité des pluies, des vents, de la houle et leur dangerosité.



Une nouvelle alerte



Il y aura aussi une nouvelle alerte, l’alerte « violette » qui se traduira par les consignes suivantes : « je reste confiné et ne sors sous aucun prétexte. Cette alerte violette arrivera après la fin de l’alerte rouge.



"Un nouveau plan ORSEC Cyclone adapté à la situation réunionnaise"



"L'année 2018 a dévoilé les limites du système actuel. Complexe et inadapté. Complexe car 2 plans Orsec cyclone + ORSEC EMD (évènements météorologique dangereux: fortes pluies, orages, vents) se chevauchaient. De plus, les enjeux sont liés au changement climatique, avec des phénomènes qui vont devenir plus intenses. La ministre des Outre-Mer a demandé à ce que le plan ORSEC cyclonique soit amélioré. J'ai demandé que des réflexions soient menées sur ce plan ORSEC Cyclone en tenant compte de trois objectifs : un dispositif le plus lisible possible, aussi bien par les Réunionnais que par les services, tenir compte du facteur pluie, et enfin tenir compte du fait que l'alerte rouge = confinement", a ainsi expliqué Amaury de Saint-Quentin.







