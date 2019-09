▶️ "Le symbole de la prison Juliette-Dodu est le symbole du bilan de Gilbert Annette"

La prison Juliette-Dodu est le "symbole de l'immobilisme et de la désinvolture de Gilbert Annette". Le constat de l'opposition municipale dionysienne est sévère envers le maire de Saint-Denis qui a décidé, sous la pression de Kartyé Lib' et d'autres personnalités du monde culturel, de stopper la semaine dernière le projet de la SHLMR , qui prévoyait sur le site la création d'une cinquantaine de logements sociaux. Pour l'opposition, ce revirement de Gilbert Annette "est un calcul politique" à quelques mois des élections municipales."À quelques mois de ce scrutin, la mairie stoppe tout et décide de construire un mémorial à la place de logements sociaux", lance ironiquement Jean-Jacques Morel, très critique sur la politique d'aménagement de la municipalité.Entouré de Philippe Jean-Pierre et de Richenel Hubert ainsi que de quelques commerçants dionysiens, l'élu d'opposition déplore "l'absence de vision" du maire de Saint-Denis."Aujourd'hui, vous avez le trou de l'Espace Océan qui est un scandale : depuis 12 ans le projet est au point mort. Faudra-t-il 18 ans de mandat pour que ce projet sorte de terre ? Sur la future entrée Ouest, vous allez avoir un nouveau trou car les six voies de la NRL vont bientôt déboucher sur les deux-voies du Barachois en raison du manque d'anticipation de l'équipe en place à la mairie. Et puis vous allez avoir le trou de la prison…Gilbert Annette fouille mais n'a aucun projet", dénonce le chef de file de l'opposition dionysienne.Un avis partagé par Richenel Hubert. "Gilbert Annette se positionne aujourd'hui comme un sauveur alors qu'il ne faut pas oublier que ce projet de logements sociaux a été initié par ses équipes pour la SHLMR. Gilbert Annette est un excellent commercial: il aurait dû rester à l'Oréal. À quelques mois des élections, il décide de changer ses convictions, tout ça par intérêt politique", indique le délégué Les Républicains de la 1ère circonscription et ancien bras droit de René-Paul Victoria.L'opposition dionysienne propose de revitaliser le centre-ville en aménageant le site de la prison Juliette-Dodu "en alliant l'aspect mémoriel, l'aspect économique et l'aspect résidentiel" pour combler "l"agonie" du centre-ville du chef-lieu. "Ce centre-ville est aujourd'hui agonisant au bénéficie des grandes surfaces en périphérie de la ville. Ne croyez vous pas qu'il faudrait par exemple recréer des petites boutiques d'alimentation ouvertes jusque tard le soir comme cela se fait dans plusieurs petites villes en métropole ? Cela permettrait aux Dionysiens utilisant les transports en commun ou qui sortent du travail de faire leurs courses en centre-ville", argue Jean-Jacques Morel.Ce dernier aurait souhaité un projet "à plusieurs facettes" pour l'ancienne prison Juliette-Dodu, "au contraire de l'anesthésie et de l'asphyxie prônée par Gilbert Annette pour l'économie dionysienne". "La prison Juliette-Dodu est le symbole de l'échec des socialistes et du couple Bareigts/Annette dans le chef-lieu", martèle-t-il.Pour Philippe Jean-Pierre, "le symbole de cette prison est le symbole du bilan de Gilbert Annette". "Il ne faut pas opposer le passé et le futur, il faut avoir un respect pour l'histoire. Un lieu symbolique d'enfermement doit devenir un lieu d'ouverture. Cessons d'opposer les classes moyennes aux logements sociaux : dans un endroit comme le centre-ville de Saint-Denis où l'espace est suffisamment rare, ce projet multifacettes que nous soutenons depuis plusieurs années maintenant aurait dû l'être également par l'actuelle majorité", ajoute-t-il.