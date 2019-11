A la Une .. ▶️ Le rougail saucisses d'un foodtruck violemment critiqué par un Réunionnais

Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, un Réunionnais critique violemment la recette du rougail saucisses proposée par un foodtruck installé dans le Var en métropole.



Selon lui, "il n'y a rien de créole là-dedans". Le foodtruck aurait résumé la recette à "des grains et des saucisses".



Suite à la vidéo qui fait le buzz sur un food truck dans le Var nous tenions à apporter quelques précisions:

Non ce n’est pas notre food truck qui est filmé sur cette vidéo

Nous ne souhaitons pas polémiquer sur le contenu de la vidéo en elle même

Nous déplorons néanmoins l’attitude des gérants pour une unique raison avoir copié notre NOM qui est déposé et pour lequel nous avons payé.

Cela fait 1 an que nous avons appris l’existence de ce food truck et à l’époque nous avions gentiment pris attache avec les propriétaires afin qu’ils changent le nom de leur food truck, ces derniers nous avaient assuré qu’ils ne savait pas que le nom existait déjà (lol) et qu’ils feraient le nécessaire. Notre gentillesse et notre naïveté nous laissons croire qu’entre commerçant, voir même compatriote les problèmes pourraient se régler ainsi sans passer par la case justice!

Hors nous constatons en même temps que tout le monde que cette vidéo circule et encore une fois au delà du contenu de cette vidéo, nous déplorons que ces personnes continue d’exploiter notre nom et logo!

Cela nous porte préjudice dans le sens où des médias ont relayés l’info en indiquant que c’était notre food truck et aujourd’hui cela entache notre excellente réputation (4,9/5) que nous avons obtenu par le travail et l’envie de toujours satisfaire nos clients!

Nous allons donc saisir la justice afin que cela cesse et que nous puissions travailler dans l’a sérénité.

Nous souhaitons juste que ces personnes changent de nom et se construise par eux même comme nous l’avons fait! Suite à cette polémique, le Margouillat truck situé dans le Val d'Oise, du même nom que le dit foodtruck du Var, a souhaité réagir sur sa page Facebook:

