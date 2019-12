La grande Une ▶️ Le prix des letchis explose ! Les bazardiers vous disent tout

Difficile de trouver des letchis à moins de 5€ le kg depuis le réveillon de Noël. Et pour cause, il n’en reste plus beaucoup dans les vergers, et les commerçants comme les producteurs doivent compenser les pertes.



"Nous pense que si la pluie i arrêt pas, nous lé baisé !" explique Jean-Baptiste Soundon, une grappe d’énormes letchis rose fuchsia dans la main. Si ses fruits sont plus qu’appétissants, ils arrivent à Saint-Denis encore mouillés par la pluie qui s’abat dans le sud.

"Les fruits sont déjà murs dans les arbres, la pluie va les abîmer et après c’est terminé, il y en aura plus", nous explique ce commerçant passionné. Selon lui, il sera difficile de trouver le précieux fruit rouge passé le 15 janvier.



"Les prix vont peut-être encore augmenter un peu mais pas beaucoup, au-delà de 6€ le kilo les gens n’achètent plus."



Pour Jean-Baptiste, cette année la saison a été très moyenne. Il a dû se procurer les fruits à un prix élevé : "Les gens disent c’est cher mais c’est cher pour nous aussi !"



Les plus gourmands sont prévenus : faites le plein de letchis dans les jours qui viennent si vous ne voulez pas attendre l’année prochaine !

