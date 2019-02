▶️ Le premier centre mondial du secteur de la cosmétique lorgne sur le futur éco-technoport de Bois-Rouge

Jean-Luc Anselme est attendu début mars dans l'île pour signer une convention entre son entité et le GIP (groupement d'intérêt public) de Bois-Rouge mais aussi avec l'Association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion (Apalamedom). "Entre la pharmacopée qui représente un volet extraordinairement puissant de l'économie moderne, la cosmétique et l'eau en bouteille à partir de l'eau profonde, nous tenons là des paramètres et une équation qui vont faire de La Réunion une plateforme de la nouvelle industrie", assure Jean-Paul Virapoullé.