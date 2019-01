A la Une . ▶️ Le peup reyoné invité à rendre hommage aux Gilets Jaunes morts et blessés pour la France

Après le début du mouvement des Gilets Jaunes le 17 novembre dernier, la Kaz du peup reyoné n'a pas mis longtemps à s'installer devant la Préfecture de Saint-Denis. Elle a pris place quelques jours plus tard, le 24 novembre.



C'est elle qui lance aujourd'hui un appel à tous les gilets jaunes et à tous les citoyens réunionnais qui le souhaitent à venir "rendre hommage aux gilets jaunes morts pour la France". Clarisse Lauret, à l'initiative du mouvement "Aret plim a nou" estime "qu'ils ne sont pas morts pour rien".



Et elle n'a pas peur des mots et déclare "on souhaite rendre hommage aux gilets jaunes qui ont été assassinés. Il y a eu des accidents c'est sûr, mais quand on tire des flashballs en pleine tête ou des grenades dans la foule..."



En tenue jaune et blanc exigée, les citoyens ont rendez-vous à 18 heures ce vendredi 11 janvier devant la Kaz du peup reyoné, autrement dit devant la préfecture. Ils se dirigeront ensuite notamment vers la Croix de Lorraine, symbole de la 5e République. Ils reviendront ensuite à la Kaz pour un pot de l'amitié.

En plus d'un discours qui y sera prononcé, des couplets de la Marseillaise viendront accompagner un lâcher de lanternes. Les gilets jaunes morts en métropole seront nommés et représentés. Clarisse Lauret confie que les Réunionnais vont très certainement être surpris de cet évènement, sans trop nous en dévoiler davantage. Des petites mises en scène seront également réalisées pour conter l'Histoire de La Réunion.

"C'est aussi pour montrer que les gilets jaunes sont encore là, on n'est pas morts", bien que Clarisse Lauret précise que "le temps des barrages est fini, embêter la population il ne faut plus, il faut s'en prendre directement aux Institutions de l'Etat."



Dany Dijoux, l'incontournable gilet jaune du rond-point de Manapany, souligne qu'un hommage sera également rendu dans le Sud une semaine plus tard, le 18 janvier, "car tout le monde ne pourra pas monter le 11 et on a également peur de se faire saccager le rond-point".



Clarisse Lauret confie également que les artisans, commerçants, employés et salariés sont invités le mercredi 16 janvier. "Il y a de gros dépôts de bilan (des entreprises, ndlr), il y des fonds qui devaient être donnés pour aider à palier à cette perte d'argent due au mouvement, qui n'a pas été fait, (...) or le prélèvement à la source, lui, a été établi et cela risque d'engendrer une guéguerre". Selon le nombre de personnes rassemblées, ils se rendront dans des institutions.





