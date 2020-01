▶️ Le pape François s’excuse après s’être énervé contre une fidèle

À l’occasion de son homélie de la nouvelle année, le souverain pontife s’est excusé d’avoir "perdu patience" mardi dernier durant une promenade sur la place Saint-Pierre au vatican.



Alors qu’il se rendait à la rencontre des fidèles présents, une femme lui agrippe le bras et le tire vers elle sans vouloir lâcher prise. Surpris, le Pape François s’agace et met une tape sur la main de la fidèle pour se libérer. La scène a été filmée et a fait le tour de la toile depuis.



"Tant de fois nous perdons patience. Cela m’arrive à moi aussi. Je m’excuse pour le mauvais exemple donné hier." a-t-il déclaré ce mercredi.



Le Pape François a également choisi de dénoncer les violences faites aux femmes durant l’homélie : "Toute violence infligées aux femmes est une profanation de Dieu".