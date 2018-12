▶️ Le nouvel hélicoptère du Samu dévoilé !

C'est une véritable ambulance volante. Le SAMU de La Réunion présente ce vendredi, en présence de représentants du CHU et de l'ARS-OI à l'altiport de la société Hélilagon à l'Eperon, un tout nouvel hélicoptère dédié exclusivement au SAMU pour ses missions d'urgence et de transfert médical entre les différents établissements hospitaliers.



Cet hélicoptère, un F-OHSG géré par Hélilagon, sera basé à l'aéroport Roland-Garros.



Plus de précisions avec le professeur Combes, responsable du SAMU: