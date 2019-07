A la Une . ▶️ Le mouvement Saint-Louis La Rivière Dan'Kèr lancé officiellement: "Alon detak nout vill !" Samedi matin à l'occasion d'une rencontre citoyenne à Saint-Louis, la conseillère régionale Juliana M'Doihoma a présenté officiellement son mouvement Saint-Louis La Rivière (SLR) dan'Kèr. Les membres du collectif souhaitent à travers ce mouvement "faire sauter les verrous qui bloquent le développement d’une ville à fort potentiel". Une présentation qui a semble-t-il déjà eu son petit effet dans le microcosme saint-louisien, puisque l'ancien maire Cyrille Hamilcaro a annoncé hier soir sa candidature pour les prochaines municipales...

1) Qu’est ce que le mouvement Saint-Louis Dan' Kèr et dans quel but a-t-il été lancé ?



Saint-Louis la Rivière (SLR) Dan’ Kèr, c’est un mouvement citoyen, dynamique et participatif. Il rassemble des hommes et des femmes de toutes origines mais qui ont en commun des valeurs d’honnêteté et d’intégrité, et la même envie d’agir pour porter collectivement une nouvelle manière de faire vivre la démocratie sur notre territoire. Nous faisons tous le constat du gâchis des atouts de notre ville et du potentiel de ses habitants. Mais nous avons fait le choix de ne pas nous résigner et de nous engager ensemble pour tracer un nouveau chemin d’espérance et de réussite pour cette ville que nous aimons tous sincèrement. C’est précisément la marque de fabrique de SLR Dan’Kèr. Des enfants de Saint-Louis et de La Rivière, qui ont décidé de prendre leur place pour contribuer à transformer Saint-Louis en profondeur.



2) Les Saint-Louisiens sont-ils réceptifs à votre message ?



A titre personnel, j’ai beaucoup échangé ces derniers mois avec des habitants des différents quartiers de la ville et ils sont nombreux à m’avoir encouragé à aller au bout de ce projet de mouvement citoyen. Aujourd’hui, après un temps de travail collectif sur sa structuration avec les membres fondateurs, SLR Dan’ Kèr est né et notre premier acte concret sera justement de lancer une campagne d’adhésion et de mobilisation de la population qu’on a souhaité appelé "Zot Fond’Kèr - Nout'projet". Cette opération consiste à alimenter des cahiers citoyens, avec des coups de cœur, des coups de gueule, des idées et des projets... Les habitants pourront les partager avec nous soit au travers de l’espace participatif ouvert sur notre site internet (



3) Quel état des lieux faites-vous de la situation actuelle à Saint-Louis ?



Aujourd’hui Saint-Louis est une commune sinistrée qui ne sait pas où elle va. Comme un bateau qui navigue à vue, qui n’a pas préparé le trajet et qui ne connaît pas les passages sûrs pour arriver à destination. Plus de 85% du budget communal est utilisé pour le fonctionnement ; ce qui laisse peu de marges de manœuvres pour investir sur nos nombreuses potentialités.



Nous sommes aujourd’hui réunis ici à côté d’un stade qui pendant longtemps n’a pu accueillir que des matchs de jour et qui aujourd’hui ne plus accueillir du tout de matches officiels parce que les investissements pour le mettre aux normes n’ont pas été programmé en temps utile.



Nous sommes également à côté d’un marché couvert, appelé aujourd’hui baradiar qui est le symbole même de l’absence de vision des dirigeants qui se sont succédé à la tête de la commune. Ni vision ni créativité et encore moins efficacité. Les artisans ou autre acteurs économiques ne s’y installent pas et ceux qui y sont souffrent du manque d’attractivité du site alors même que l’espace se prête parfaitement à l’émergence d’un lieu de vie animé, avec une offre économique et culturelle variée y compris en soirée…De manière globale, les écoles maternelles et primaires sont le plus souvent dans un état désolant, les maisons de quartier ne sont plus ces lieux d’éducation populaire que j’ai connu dans mon enfance, la vie culturelle est au point mort, le patrimoine n’est pas valorisé, le secteur touristique est au stade d’embryon, alors même que nous sommes sur l’un des axes les plus fréquentés. Saint-Louis demeure cette porte par laquelle on ne fait que passer entre Saint-Pierre et Cilaos sans s’arrêter !



4) Vous mettez en avant le côté "citoyen" du mouvement. En quoi est-il différent d’autres mouvements ou partis politiques à Saint-Louis ?



Il est radicalement différent. Il s’affranchit des clivages politiques traditionnels et il relève d’une dynamique collective. Nous ne croyons pas en l’homme ou la femme providentielle. Nous sommes attachés à la liberté de pensée et de parole et croyons que c’est seulement dans l’intelligence collective que nous pourrons avancer.



5) Saint-Louis Dan Ker, un tremplin pour les municipales à venir ?



