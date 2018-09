A la Une . ▶️ Le coût de la future Route des Hauts de l'Est compris entre 350 et 500 millions d'euros

Lancée il y a plus de 25 ans, les études autour de la future route des hauts de l'Est entrent (enfin) dans leur phase concrète. Cet après-midi, le conseil départemental et la mairie de Saint-André ont présenté en mairie centrale de la commune de l'Est le résultat de l’analyse multi-critères réalisée sur chacun des tracés, commune par commune, suivie de la première concertation publique en mairie. Un projet dont le coût est estimé entre 350 et 500 millions d'euros.



"Il y a quelque part une injustice à lever, d'autant que le territoire Est est en retard par rapport aux autres régions et le Nord est saturé en termes de déplacement", lance Jean-Marie Virapoullé, 1er vice-président du Conseil département en charge de l'aménagement du territoire.



Cette route de deux voies pour limiter l'emprise foncière et d'une longueur de 40 kilomètres, a été pensée tout d'abord pour améliorer les dessertes entre les différents bourgs de mi-pente. Trois itinéraires ont été retenus par les techniciens lors de la présentation du projet au public en mairie. La première variante, dite "basse" et d'un coût estimé entre 200 et 250 millions d'euros hors foncier, préservera les espaces agricoles et "réutilisera au mieux les infrastructures existantes", explique Jean-Marie Virapoullé.



94 000 véhicules arrivent quotidiennement de l'est vers le nord



La seconde, la "médiane", estimé entre 300 et 350 millions d'euros hors foncier, se situera au coeur des zones urbaines et aura un accès aux espaces agricoles et touristiques des Hauts.



Enfin, la variante haute, dont le coût devrait avoisiner les 400-500 millions d'euros hors foncier, verra son tracé passer au plus près des espaces agricoles enclavés et permettra une mise en scène forte de paysages. La population a jusqu'au 10 octobre pour participer à la concertation publique et le tracé retenu sera dévoilé fin 2018.



"Cette route permettra de fluidifier la circulation et offrira une alternative à la RN2. Pour rappel, près de 94 000 véhicules arrivent quotidiennement de l'est vers le nord. Il y aura un gain de temps", assure Jean-Marie Virapoullé. Autres effets bénéfiques tirés de cette route,"la reconquête des terres en friche à mi-pente et la valorisation touristique des paysages ". "Ce projet sera couplé à MEREN*. Nous attendons la récupération de 4 000 hectares de terres agricoles", espère-t-il.



Encore un an pour bénéficier des fonds européens



Des terres récupérées mais également des habitations, "une quarantaine" selon les chiffres de Jean-Marie Virapoullé, avec qui il faudra composer pour les procédures d'expropriation.



"Ce projet n'est pas un projet routier mais un projet d'aménagement et de développement pour restructurer le territoire Est", martèle pour sa part l'adjoint saint-andréen Alain Sinaretty, également vice-président de la Cirest. "Cette route permettra aussi de relier les bourgs de l'Est (…) Toutes les parties de routes ou d'infrastructures existantes qui pourront intégrer le tracé seront réutilisées", ajoute-t-il.



Après la concertation publique de ce jeudi en mairie, qui rassemble encore en ce moment (18H30, ndlr) près de 100 personnes, les équipes en charge du projet devront trouver un tracé consensuel et rentrer dans la phase technique. "Nous avons un an pour monter un dossier global MEREN/Route des Hauts pour bénéficier des fonds européens d'ici fin 2019", glisse Jean-Marie Virapoullé en guise de conclusion. Ce dernier espère le début des travaux "à l'horizon 2021".



*mobilisation de nouvelles ressources en eau pour les Régions Est et Nord

