▶️ Le coup de gueule d'un éleveur de volailles victime d'une attaque de chiens

Il est anéanti. Cet éleveur des hauts de Saint-Leu a publié sur les réseaux sociaux un coup de gueule sur la perte que son exploitation a subie la nuit dernière, et ce malgré les investissements déployés dans la clôture.



"Merci les chiens errants et tous les défenseurs de prédateurs. Mes poulets sont en plein air avec de grands espaces et ils sont chouchoutés jusqu'au consommateur, je passe plus de temps avec eux qu'avec ma famille (ma femme et mes deux enfants). Et aujourd'hui ils sont morts dans la souffrance la plus terrible. Et trois mois de travail perdus, Merci...", commente-t-il, abattu.