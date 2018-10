▶️ Le corps du baleineau transféré au Port Ouest

Le baleineau échoué hier à la Grande Chaloupe est arrivé au Port ouest à 17H. L'autopsie devrait être pratiquée demain matin selon Globice. En attendant, le cadavre de l'animal sera isolé dans l'enceinte portuaire du Port.



Un filet de retenue d'eau sera disposé autour de l'animal afin de retenir tous les fluides qui s'évacuent de la baleine morte. Une fois l'autopsie pratiquée, le corps de la baleine juvénile sera envoyé à l'équarrissage.



"Dès demain (mercredi ndlr), des prélèvements seront effectués afin de tenter de déterminer les causes de l’échouage et du décès de l’animal. Ils seront transmis à différents laboratoires aux fins d’analyse, les résultats sont attendus dans un délai de plusieurs semaines. Ensuite seront engagées les opérations d’équarrissage", précise la préfecture dans un communiqué.



Et de préciser : "Autour de Globice, référent local du réseau échouage en charge de la coordination générale des opérations, les services de l’État (direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF), direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), direction de la mer sud océan Indien (DMSOI), gendarmerie maritime, police nationale), les services du conseil régional, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), l’office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que le grand port maritime sont mobilisés sur cette opération."