▶️ Le collectif de gilets jaunes Vauban/Camélias/Le Ruisseau reçu à la Région

Comme prévu, le collectif de gilets jaunes des Camélias, du Vauban et de la SHLMR Le Ruisseau s'est rendu à la Région pour une rencontre à midi avec le président de la collectivité, Didier Robert.



Ce dernier a accueilli le collectif, composé d'une vingtaine de membres, entouré de quelques élus, dans les locaux même de la Pyramide inversée.



Lors de cette entrevue et s'exprimant sur le pouvoir d'achat, Didier Robert a réaffirmé que la collectivité régionale allait bien utiliser une partie de son budget pour faire diminuer le coût du fret.



Sur la question de l'octroi de mer, qui représente des recettes totales de 400 millions d'euros par an pour les collectivités (100 millions pour la Région et 300 millions d'euros redistribués aux communes), le patron de la Pyramide inversée a déclaré qu'il n'était pas "gêné" par une refonte totale du dispositif. À condition bien sûr que la Région "ne soit pas la seule" collectivité à y aller.



"Si nous faisons cet effort sur l'octroi de mer, je veux que les entreprises en fassent de même", a-t-il rappelé. Pour cela, Didier Robert souhaite qu'un "contrôle" soit fait notamment sur les monopoles. "Je compte faire voter lors d'une prochaine assemble plénière une 'charte de la transparence' des utilisations des fonds publics. Je vais exiger que tous les partenaires publics, mais aussi les associations ou les entreprises, rendent des comptes sur les subventions qui leur sont allouées", poursuit-il, notamment si ces subventions ont un impact réel sur "l'emploi local ou le pouvoir d'achat".