A la Une . ▶️ Le collectif "Non à la route des Géraniums" mobilisé devant la Région Le Collectif "Non à la route des Géraniums" manifeste ce matin devant les locaux de la Région pour demander une preuve écrite officielle de l'abandon du projet .





"Le 13 avril, le Président de Région avait déclaré que le projet était abandonné, alors que le 30 avril il avait envoyé un courrier officiel en missouk à la CNDP dans lequel il n'est plus question d'abandonner le projet et qu'il en préservera les intérêts", précise le collectif.



"Pour que la Région puisse respecter les formes, il lui faut prendre une décision durant une Commission officielle comme la Commission Permanente et que cette décision signée de la main du Président de Région" ajoute le collectif, qui précise n'accorder " aucun crédit à cette annonce médiatique destinée à démobiliser la population pour la manifestation" qui se déroule aujourd'hui.



Une délégation de 6 personnes a été reçue par le directeur de cabinet de la Région.



Selon la pyramide inversée, le dossier est à l'ordre du jour de la commission permanente du 18 septembre, après un passage en commission sectorielle le 11 septembre.



"Une annonce a déjà été faite de l'abandon du projet. La délibération de l'exécutif sera prise courant septembre. Cette décision sera communiqué à la commission du Débat Public", a précisé Nicolas Morbé, directeur général des routes a la Région à l'issue de la rencontre.



