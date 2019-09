▶️ Le centre de valorisation des déchets de Suez à Ste-Suzanne attaqué de toutes parts

En mai 2018, l'association "Respire Bel'Air" déposait un recours contre l'arrêté préfectoral autorisant le début de la construction du Centre de valorisation de déchets non dangereux (CVDND) sur la commune de Sainte-Suzanne.Fruit d’un partenariat entre INOVEST (filière de la multinationale Suez) et le Syndicat Mixte de traitement des déchets du Nord et de l’Est (SYDNE), la première pierre avait été posée en juillet 2018. Depuis, malgré le recours déposé par l'association "Respire Bel'Air", la construction du centre touche à sa fin, pour une livraison initialement prévue en 2019. L'audience, qui s'est tenue ce jeudi matin au tribunal administratif de Saint-Denis, intervient après le recours en annulation de l'arrêté préfectoral, à la demande de l'association mais également de la CIREST, qui dénonce de son côté, l'attribution du marché public à Suez. Le rapporteur public, qui a rendu son avis lors de l'audience, explique en substance qu'il n'y a pas lieu de procéder à une annulation car le seul opérateur existant et ayant les autorisations pour cette activité pour tout le nord de la Réunion est Inovest. De ce fait, si le tribunal devait ne pas suivre son avis, il préconise une annulation à effet différé d'un délai de 6 mois afin de procéder à un nouvel appel d'offres. Pour rappel, le Conseil d'Etat a, de son côté, estimé que la durée du contrat est excessive et qu'il y avait un problème de mise en concurrence pour ce marché.Pour sa part, le défense d'Inovest estime qu'avec ce marché d'une durée de 15 ans, ses clients, qui ont en effet un monopole réglementaire, ont surtout une vison stratégique étant les seuls à investir dans ce domaine. Inovest avance à l'audience que le coût initial, contesté par la Cirest, est de 69 millions d'euros pour ce projet, porté à ce jour à 76 millions d'euros.Maître Cyril Bardon, avocat de la Cirest, estime quant à lui que "personne ne sait combien ça coûtera, ni les élus, ni le tribunal, personne n'a jamais eu de données financières de cet investissement, qui est un investissement seulement privé. Monsieur le rapporteur a son analyse, j'ai trois juges du tribunal qui auront la leur, et c'est celle-là que j'attends".Les avocats d'Inovest n'ont pas souhaité s'exprimer après l'audience.La lecture de la décision du tribunal sera rendue sous 1 mois.