▶️ Le Tampon ville morte: Les derniers magasins ouverts renoncent

Le peu de clients dans les rues du centre ville et les intimidations pour inciter les commerçants à être solidaires ont eu raison des derniers gérants de commerce qui avaient ouvert ce samedi matin. Louckman est de ceci. Le commerçant du Tampon a pris la décision de baisser rideau vers 14H, même si son intention était d’ouvrir cet après-midi.



Comme beaucoup de petits commerçants du Tampon et des 23 autres villes de l’île, beaucoup déplorent que l’action des gilets jaunes se soit déplacée vers les petits commerces de chaque centre ville, en plus des blocages de grandes surfaces qui était l’objectif premier affiché.