▶️ Le Tampon : Le toit de la case d’Ange-Liliane Payet risque de s’effondrer à tout moment

Carole Tailamé a donné l’alerte sur les réseaux sociaux. "Je l’avais déjà vue dans le quartier mais je ne pensais pas qu’elle vivait dans ces conditions, elle est abandonnée".



Installation électrique minimale hors norme, fuite d’eau, présence de rats…ne sachant ni lire ni écrire, sans beaucoup de ressources, Ange-Liliane est livrée à elle-même. "Récemment, un chauffeur de taxi lui a pris 100 euros de course jusqu’à ’Etang Salé pour qu’elle puisse déposer des papiers". Le couple n’a pas eu d’enfants. "Seul un ami vient la voir de temps en temps", précise Carole. La bénévole a pris la gramoune sous son aile. Carole a activé une chaîne de solidarité. Nourritures, produits de première nécessité lui ont été distribués. Hier, une équipe de bénévoles s’est chargée de redonner à Ange-Liliane une dignité physique. La sexagénaire, très coquette, a été coiffée et ses ongles faits. Ange-Liliane Payet, 65 ans, vit dans une petite case construite par ses parents dans les années 60 au chemin Portail au Tampon. Une case de deux pièces faite de béton, tôle et de bois, toilettes et salle de bain ont été rajoutés il y a quelques années. La cuisine est à l’extérieur mais ici nous sommes très loin du charme du tan lontan. Les poutres en bois du deux pièces, rongées par les mites, menacent de céder, certaines sont déjà cassées. Le danger est imminent. Le toit de la case menace de s'écrouler. Pourtant, c’est ici qu’Ange-Liliane vit seule.Carole Tailamé a donné l’alerte sur les réseaux sociaux. "Je l’avais déjà vue dans le quartier mais je ne pensais pas qu’elle vivait dans ces conditions, elle est abandonnée". Depuis qu’elle est venue en aide à Monsieur Chamand en avril dernier , Carole continue bénévolement de recevoir des appels à l’aide pour des personnes vivant dans des logements plus insalubres les uns que les autres. La semaine dernière, l’esthéticienne et assistante de soins en gérontologie est interpellée pour le cas d’Ange-Liliane. L’état d’insalubrité de la maison est telle qu’il est impossible pour le mari de rentrer à son domicile, toujours placé au sanatorium du Tampon un an et demi après son AVC alors qu'il peut sortir.Installation électrique minimale hors norme, fuite d’eau, présence de rats…ne sachant ni lire ni écrire, sans beaucoup de ressources, Ange-Liliane est livrée à elle-même. "Récemment, un chauffeur de taxi lui a pris 100 euros de course jusqu’à ’Etang Salé pour qu’elle puisse déposer des papiers". Le couple n’a pas eu d’enfants. "Seul un ami vient la voir de temps en temps", précise Carole. La bénévole a pris la gramoune sous son aile. Carole a activé une chaîne de solidarité. Nourritures, produits de première nécessité lui ont été distribués. Hier, une équipe de bénévoles s’est chargée de redonner à Ange-Liliane une dignité physique. La sexagénaire, très coquette, a été coiffée et ses ongles faits.

En attente d'une solution depuis plus d'un an



Des démarches auprès des services sociaux ont également été entamées. Carole a envoyé des courriers au conseil Départemental et au CCAS du Tampon. L’assistante sociale du secteur et un technicien du CCAS devraient rendre visite à Ange-Liliane dès ce lundi.



Contactée vendredi, la mairie reconnaît avoir connaissance de la situation de la gramoune. "Le CCAS envoie une équipe et si elle veut partir, une demande de logement social sera faite". Le CCAS s’était pourtant déjà déplacé. Un dossier d’amélioration de l’habitat avait été déposé auprès de la SPL Avenir, opérateur du Département pour la résorption de l’habitat insalubre, depuis mai 2018. "Les travaux sont très importants, la subvention de 20 000 euros du Département ne sera pas suffisante. La dame serait occupante à titre gratuit, donc le dossier ne pourra pas être orienté vers d'autres opérateurs. Elle devrait recevoir un courrier prochainement", indique la mairie.



Mais jusqu’à présent, aucune solution de relogement d’urgence ne lui aurait été proposée alors qu’Ange-Liliane est résignée à partir. "Je n’ai pas le choix".

