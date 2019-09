A la Une . ▶️ Le SDIS 974 consolide et forme ses équipes de sauveteurs-déblayeurs

Le SDIS a organisé mercredi soir dans l'enceinte de l'ancien hôpital de Saint-Benoit, un exercice pour les candidats participants à la formation de sauveteurs-déblayeurs.



Un séisme a été simulé sur l'ensemble des bâtiments dans lesquels il fallait qu'ils procèdent à la recherche de personnes manquantes, les sécuriser et les évacuer par les moyens adéquats en fonction de leur emplacement et du type de blessures.



L'arrivée d'un camion tout-équipé en novembre



La formation a débuté lundi et s'est terminée ce vendredi. Le but était de pouvoir mobiliser une unité de 11 personnes en une heure sur le terrain. La Cellule Sauvetage et Déblaiement disposera en novembre prochain d'un grand camion emportant 6 tonnes de matériel. Il permettra notamment de découper du béton ou de disposer de matériel d'écoute spécifique ainsi que d'un groupe électrogène.



Les candidats à la formation doivent valider leurs acquis par l'intermédiaire d'un examen. Le SDIS 974 dispose de 85 personnes formées pour son "Unité sauvetage et déblaiement" et, d'ici 2021, formera jusqu'à 120 personnes à cette spécialité. L'exercice de ce mercredi soir consistait à rechercher des victimes ainsi que leur prise en charge par les sauveteurs. Deux équipes réparties en deux unités sont intervenues avec, au total, 21 personnes. Une équipe cynophile faisait également partie du dispositif.

