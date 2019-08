A la Une ... ▶️ Le Rassemblement national en ordre de marche pour les municipales

Tenter d'obtenir le même succès lors des prochaines municipales que lors des derniers scrutins nationaux. La tâche s'annonce compliquée pour le Rassemblement national mais pas impossible assurent ses responsables locaux. Profitant de la venue du député européen RN et délégué national du parti à l'Outre-Mer, André Rougé, le RN local a dévoilé ses ambitions pour les municipales qui auront lieu en mars 2020. Et veut être "force de proposition" à La Réunion pour les années à venir.



Venu structurer le mouvement lepeniste, qui a connu localement une réorganisation interne ces derniers mois, André Rougé, transfuge de la galaxie RPR/UMP, n'est pas un inconnu dans l'île puisqu'il était un des attachés parlementaires de Michel Debré, alors député de La Réunion. Il travaillera à deux reprises au ministère des Outre-mer, tout d'abord auprès de Dominique Perben et ensuite auprès de Jean-Jacques de Peretti, et deviendra en 1995 le coordinateur de la campagne ultramarine de Jacques Chirac. À la création de l'UMP en 2002, André Rougé sera nommé par Alain Juppé secrétaire national aux fédérations domiennes. En 2017, l'ancien chiraquien participera avec d'autres hauts fonctionnaires au sein du cercle des Horaces au projet présidentiel de Marine Le Pen. Il est reconnu depuis comme étant l'éminence grise ultramarine de cette dernière.



"Je suis gaulliste c'est pour cette raison que j'ai rejoint Marine le Pen"



Pour André Rougé, MLP serait "comme Jacques Chirac par le passé (…) la seule personnalité d'envergure nationale qui possède une authentique vision pour l'outremer". "Je suis gaulliste c'est pour cette raison que j'ai rejoint Marine le Pen", lance-t-il tout d'abord. "Les Réunionnais sont en attente d'une force force politique émergente qui soit à même de prendre en compte leurs considérations avec respect et dignité et qui traite des vrais problèmes de leur quotidien à savoir l'emploi, le coût de la vie, sans oublier l'immigration".



Prenant l'exemple mahorais sur cette thématique, André Rougé dénonce une "immigration comorienne qui submerge nos compatriotes mahorais": "dans une France qui se veut moderne, il est anormal que les Français ne peuvent pas vivre en sécurité chez eux". Prenant le cas de La Réunion et s'exprimant sur la problématique des migrants, il regrette que ces derniers "bénéficient d'avantages comme des logements ou des prestations sociales qui devraient avant tout bénéficier aux Réunionnais".



Si le Rassemblement national enregistre de bons résultats dans notre île depuis quelques années - au niveau national du moins (le RN est arrivé en tête à La Réunion lors des dernières élections européennes et lors du premier tour de la présidentielle) - ce n'est pas le cas lors des scrutins locaux où le mouvement a du mal à trouver un écho favorable. En cause: un maillage territorial quasi-inexistant avec ni élu, ni de personnalité d'envergure.



10 à 12 candidats investis pour les municipales



Mais cela pourrait changer à en croire André Rougé, qui estime qu'avec les récents succès électoraux du RN et la crise des Gilets jaunes qui a frappé l'île de plein fouet fin 2018, "les Réunionnais ont exprimé le fait qu'ils voulaient voir l'émergence d'une nouvelle classe politique". "Les Réunionnais en ont ras-le-bol de voir des soupçons de corruption qui pèsent sur une partie de leur classe politique. Ils ont signifié que le Rassemblement national incarne le changement et cette force émergente", explique-t-il.



André Rougé l'assure, le RN compte désormais peser aussi bien dans les municipalités que dans les chambres régionales et départementales. Si le parti ne dispose d'aucun élu local, il compte néanmoins présenter des listes dans un maximum de communes de l'île. Au moins 10 à 12 candidats seraient pressentis pour le moment. Dans les petites communes, le RN mise sur des listes d'ouverture avec des personnes issues de la société civile, voire même "quelques élus". "Je suis ici également pour nouer des contacts et identifier des candidats et faire en sorte que des candidats RN puissent intégrer des listes d'ouverture dès lors qu'elles seront menées par des personnes intègres", glisse-t-il.



Nous n'en saurons pas plus sur ces élus approchés par le RN…

