▶️ Le Préfet échange avec les gilets jaunes

Après un seat-in hier soir, après le couvre-feu, les gilets jaunes sont encore présents en masse ce samedi matin devant la Préfecture.



A pieds, à vélos ou à motos, les gilets jaunes sont venus des quatre coins de l'île. Ils sont mobilisés et comptent bien une nouvelle fois se faire entendre. Semblerait-il que le Préfet de La Réunion les ai entendu.



Amaury De-Saint-Quentin a décidé de sortir de son bureau et de s'adresser directement à cette foule jaune. Une délégation, composée de représentants de la société civile et de gilets jaunes, a également été reçue.



Des chapiteaux se sont même installés sur le parvis de l'Hôtel de la Préfecture. Dessous, les gilets jaunes proposent un questionnaire, pour que chaque Réunionnais puisse donner son avis sur les différentes revendications soulignées. Les questionnaires seront ensuite synthétisés d'ici la fin de la journée et idéalement remontés au Préfet de La Réunion.