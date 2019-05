La grande Une ▶️ Le Port : Deux protagonistes mis en examen pour assassinat

Le meurtrier présumé ayant abattu lundi matin Dimitri Saugrin, un père de famille de 34 ans, devant le domicile de sa mère au Port, était déféré ce mercredi devant le juge en vue de sa probable mise en examen pour assassinat. Trois autres complices étaient attendus au palais de justice de Champ fleuri pour avoir participé à cet assassinat.



Après avoir pris la fuite, le meurtrier présumé, Florent Pomeng, avait été interpellé lundi midi. Quelques heures plus tôt, il venait de tirer sur Dimitri Saugrin avec une arme automatique, à plusieurs reprises. Essayant de fuir, Dimitri Saugrin avait été touché au thorax. En arrêt cardio-respiratoire, et malgré l'intervention des secours, le jeune homme décède sur les lieux de la fusillade dans la cité Coture.



Au total, ce sont quatre personnes qui ont été placées en garde à vue au cours de cette journée de lundi, le tireur ainsi que trois complices.



Florent Pomeng maintient que son cousin était en danger



En milieu d'après-midi ce mercredi 8 mai, deux des quatre individus ont finalement été libérés, placés sous le statut de témoins assistés dans cette affaire de règlement de comptes. Tous se connaissaient et étaient amis pour certains d'entre-eux. John Fruteau de Laclos, soupçonné d'avoir tiré des coups de feu en guise d'intimidation la veille du drame, a été placé en détention provisoire et mis en examen pour assassinat, à ce stade de l'enquête.



Florent Pomeng, l'auteur du tir mortel, a également été placé en détention et mis en examen pour assassinat. Le jeune homme explique assumer pleinement son geste et soutient que les autres ne sont pas impliqués. Face au juge, Florent Pomeng maintient que son cousin était en danger, menacé par la victime qui aurait été munie d'un couteau.



Me Valérie Yen Pon, avocate de John Fruteau de Laclos :

Me Fabian Gorce, avocat de Florent Pomeng (qui affirme être le tireur) :

Regis Labrousse - Prisca Bigot Lu 8939 fois