▶️ Le Pape entame sa visite à l'île Maurice

L'avion Air Madagascar transportant le Pape François est arrivé à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, ce lundi à 10H30 (heure locale).



Trente ans après le passage du Pape Jean-Paul II à l'île Maurice, François est le deuxième Souverain pontife à fouler le sol mauricien.



Le séjour du Saint Père sera très bref. François ne restera que quelques heures à Maurice. Il débutera sa visite par une messe fixée à 12h15 au monument de Marie-Reine de la Paix.



Après le déjeuner en compagnie des évêques de la conférence épiscopale de l’océan Indien à laquelle Monseigneur Aubry participera, il effectuera à 16h25 une visite privée au sanctuaire du père Laval avant de rencontrer le président Varlen Vyapoory à 16h55, puis le Premier ministre, et de s’adresser aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique à 17h40, pour sa seconde et dernière prise de parole publique de la journée.



Il reprendra ensuite l’avion pour Antananarivo à 19h, et il sera de retour à 20h sur le sol malgache pour une nuit à la nonciature.