▶️ Le Pape arrive à l'île Maurice ce lundi

Le Pape François se rend à l'île Maurice ce lundi 9 septembre pour la troisième et ultime étape de son 31ème voyage apostolique. Les Mauriciens attendent le Saint Père avec beaucoup d'impatience. Il sera le deuxième Pape à fouler le sol mauricien, trente ans après Saint Jean-Paul II. Sur le site Marie Reine de la Paix, où se tiendra la messe, les préparatifs sont en cours de finalisation ce dimanche.



Lundi, le Pape François fera un aller-retour à Maurice depuis Antananarivo. Son avion partira à 7h30 heure malgache et devrait arriver à 10h40 heure mauricienne (deux heures d’avance sur Rome) à l’aéroport de Port-Louis. Il débutera la journée par une messe, à 12h15 au monument de Marie Reine de la Paix. Environ 100.000 personnes attendues pour l'occasion.



Après le déjeuner en compagnie des évêques de la conférence épiscopale de l’océan Indien, il effectuera aux alentours de 16 heures une visite privée au sanctuaire du père Laval avant de rencontrer le président Varlen Vyapoory, puis le Premier ministre, et de s’adresser aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique en fin d'après-midi, pour sa seconde et dernière prise de parole publique de la journée.



Il reprendra ensuite l’avion pour Antananarivo à 19h, et il sera de retour à 20h sur le sol malgache pour une nuit à la nonciature.



Depuis le Vatican il y a quelques jours, le Pape François s'adressait aux Mauriciens :