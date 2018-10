▶️ Le Morane Saulnier type H de Roland Garros en vol

La commémoration du centenaire de Roland Garros ne pouvait espérer plus. Le Morane Saulnier type H, qui a été construit à l'identique selon les plans d'origine, est dans le ciel réunionnais ce vendredi après-midi.



Mis en place par l'amicale de la Ferté Alais, venue spécialement pour le centenaire, le Morane est piloté par Jean-Pierre Lafille. Comme il l'indiquait lors de l'exposition à l'hôtel de Région, l'avion est particulièrement sensible au vent et devient vite difficile à piloter dans ces conditions.