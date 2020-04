▶️ Le Dr. Saleem Peerally, médecin radiologue dénonce les incohérences de la quarantaine

Le Dr. Saleem Peerally, PDG et médecin radiologue à Diagnos Clinique est en ce moment en quarantaine à l'Hôtel Ambre de Belle-Mare.Loin de la communication bien rodée du Dr Zouberr Joomaye et du Dr Gujadhur, les dessous de la quarantaine démontrent des conditions d'injustice flagrantes et d'une très mauvaise gestion de la situation.