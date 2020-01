La grande Une ▶️ Le 100% Santé: Une illusion d'optique pour les Réunionnais ? Le gouvernement s'est engagé, à partir du 1er janvier 2020, à rembourser à 100% les soins dans les domaines de l’optique, de l’audiologie et du dentaire afin que chacun ait accès à des soins de qualité et à un large choix d’équipements. Or ce "100% remboursé" cacherait quelques conditions...

"Le monde du gratuit n'existe pas. (...) La notion de gratuité c'est sous réserve que vous payez la Sécurité sociale sur votre bulletin de salaire et que vous payez une mutuelle", explique Elise Marchand, gérante de ZU, opticien au Chaudron à Saint-Denis. La réforme 100% santé "c'est un peu comme la taxe d'habitation qui doit disparaître pour tout le monde, c'est des effets d'annonce", ajoute-t-elle.



"La réforme 100% santé est discriminatoire pour les Réunionnais"



Jusqu'au 31 décembre 2019, les mutuelles remboursaient jusqu'à 150 euros sur les montures, mais depuis ce 1er janvier 2020, elles ne remboursent plus que 100 euros. "Vous allez donc payer 50 euros de plus sur une monture ou choisir une monture de moindre qualité ou avoir moins de choix", confie Elise Marchand.



Au-delà des mutuelles et de leurs cotisations qui augmentent, ce sont surtout les personnes inscrites à la CSS (Complémentaire Santé Solidaire) qui vont être les plus pénalisées. Depuis le 1er novembre 2019, la CMU et l'ACS ont été fusionnées par le gouvernement pour former la CSS.



André Ridon, président du Syndicat des Opticiens de La Réunion, parle d'injustice: "la réforme 100% santé est discriminatoire pour les Réunionnais". Elle est discriminatoire car à La Réunion plus de 50% de la population prétend au CSS, contre moins de 10% au niveau national. Il s'agit majoritairement de personnes au RSA ou au chômage mais aussi des employés dont le revenu fiscal est inférieur à une certaine somme.



Avant, les personnes avaient droit à une réduction de 27 euros sur la monture de leur choix, mais depuis ce 1er janvier, ils n'ont plus le droit qu'à un forfait de 36 euros sur un choix de montures prédéfini et minime. Ces personnes n'auront également aucun choix en terme de verres.



Alors que les personnes inscrites à la CMU sont totalement prises en charge, les personnes à l'ACS, quant à elles, continuent de cotiser, sans plus avoir le choix. "Or certaines personnes, bien qu'elles souscrivent à la CMU ou l'ACS aimaient pouvoir se faire plaisir en choisissant une paire, peut-être plus chère, mais à leur goût", explique André Ridon. Pour les autres, "il va falloir voir ça comme un investissement", ajoute Elise Marchand.

"Cela faisait 20 ans que le fonctionnement avait été mis en place, on demandait seulement une réactualisation du montant", confie André Ridon en ajoutant que "c'est un bouleversement que le monde de l'optique n'a jamais connu". De plus, le renouvellement des montures qui était jusqu'à présent possible tous les ans est passé au 1er janvier à tous les deux ans. "Les Français vont devoir être davantage vigilants avec leurs paires, ne pas les perdre ni les casser", s'inquiète André Ridon.



"En attendant, j'aimerais que les élus réunionnais en aient également conscience"



D'autant plus que pour avoir une ordonnance, il faut un rendez-vous chez un ophtalmologue. Et lorsque l'on sait qu'il faut parfois plus de six mois pour obtenir un rendez-vous... Ce qui dissuade de nombreuses personnes à faire la démarche.



C'est pourquoi certains opticiens proposent des alternatives avec des montures à moindre coup car "c'est pénalisant quand quelqu'un a des problèmes de vue et doit changer régulièrement", explique Elise Marchand, qui propose notamment "des forfaits premier prix qui permettent quand même de refaire des lunettes à 25, 30, 35 euros en attendant de pouvoir refaire un autre équipement remboursé".



Cette discrimination ressentie par le syndicat des opticiens de La Réunion a été remontée notamment à la commission paritaire de la CGSS. Cette dernière a convenu qu'il y avait un problème et qu'il devait être remonté au niveau national. "En attendant, j'aimerais que les élus réunionnais en aient également conscience", confie André Ridon. Charline Bakowski Lu 805 fois Charline Bakowski J'adore voyager, découvrir de nouveaux paysages ,de nouvelles cultures, marcher dans la nature...... En savoir plus sur cet auteur