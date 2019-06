A la Une . ▶️ Lancement de Sosh à La Réunion: Peut mieux faire...

Orange Réunion n'a pas lésiné sur les moyens pour le lancement officiel ce jeudi de la marque Sosh à La Réunion…Après plusieurs teasings sur les réseaux sociaux invitant les Réunionnais "à passer chez Sosh", et avoir repeint le Carré Cathédrale aux couleurs de son dernier-né, l'opérateur a enfin levé le voile sur ses offres. Mais la révolution tant attendue n'aura pas lieu, les anciennes offres Koifé étant quasi-similaires à celles de Sosh…



En effet, Sosh Réunion propose deux offres sans engagement et entièrement digitales sur son site sosh.re à ses clients. La première, à 4,99€par mois, comprend 2h d'appels, des SMS/MMS illimités ainsi que 200Mo de data. La seconde offre, à 14,99€ par mois, propose les appels, les SMS et MMS en illimité plus 30Go de data. Pour ceux qui souhaitent compléter leur forfait, la possibilité leur est faite de choisir en ligne une sélection d'une centaine de mobiles.



Rien de révolutionnaire comparé aux anciennes offres Koifé d'Orange Réunion, puisque le forfait Sosh à 14,99€ correspond trait pour trait au Koifé à 14,99€, avec les mêmes prestations (appels, SMS/MMS illimités et 30Go de data). Le seul effort fait par Orange concerne l'offre Sosh à 4,99€, un euro moins cher que l'ancien forfait Koifé à 5,99€.



Des forfaits qui peinent à rivaliser avec ceux de la concurrence. Sur les forfaits à bas prix avec appels et SMS/MMS illimités, Free reste indéboulonnable dans l'île avec son forfait à 9,99€/mois et 50Go de data offerts + 25Go de roaming.



Le forfait de Zeop s'établit à 19,99€ (ou 12,99€ si vous êtes client box chez eux) avec de l'internet en illimité à La Réunion (+ 8Go de roaming en métropole, Europe et DOM). Une offre promotionnelle est actuellement en cours à 12,99€ jusqu'au 15 août, mais rebasculera ensuite à 19,99€.



Le seul opérateur qui propose des forfaits quasi-similaires à Sosh est Red by SFR. Mais là encore, le carré rouge fait mieux que son principal concurrent: sur l'entrée de gamme Red Mini et pour 2€ de plus par mois (6,99€), Red by SFR offre 2h d'appels, les SMS/MMS illimités mais surtout 1Go d'internet en 4G. En revanche, Sosh Réunion et Red by SFR proposent les mêmes prestations sur leur tarifs à 14,99€ (offre promotionnelle de 9,99€ actuellement chez Red by SFR jusqu'au 15 juin prochain) : appels, SMS/MMS illimités et 30Go d'internet en 4G.

Le positionnement de Sosh est assumé par le directeur régional d'Orange Réunion/Mayotte, Jean-Marc Escalettes, qui compte sur la qualité du réseau d'Orange, "élu meilleur réseau en 2018 selon les chiffres de l'ARCEP", pour promouvoir sa marque à bas prix dans l'île. "C'est un grand jour pour nous avec le lancement d'une nouvelle marque (…) Notre but n'est pas de casser les prix, Orange n'est pas dans cette dynamique. En revanche, nous amenons une nouvelle façon de travailler avec les clients: quand on regarde en métropole, cela a amené beaucoup de gens à venir chez nous", explique-t-il.



De plus, le patron d'Orange a par ailleurs assuré que ses équipes allaient se caler "sur le besoin des utilisateurs", ajoutant que la course à l'illimité "n'est pas la réponse à une meilleure qualité de service aux clients". "Quel est le besoin pour un utilisateur réunionnais ? Autour d'une dizaine de gigas d'internet mobile par mois. Faire des offres qui multiplient cette offre, ce n'est pas ça qui va changer leur utilisation. Nous souhaitons coller aux besoins de nos utilisateurs: notre offre à 14,99€ est déjà au dessus des besoins de l'utilisateur réunionnais, qui bénéficie en plus d'un réseau fiable", conclut-il.



Et comment est perçu l'arrivée de ce nouvel opérateur par la concurrence ? Du côté de Zeop, Sosh semble "recustomiser ses anciennes offres Koifé". Pour Zeop, l'internet mobile illimité, "que nous sommes les seuls à proposer à La Réunion et dans toute la France", est désormais "la nouvelle norme". "En quoi l'illimité entraînerait une baisse de la qualité ? Sur le fixe, nous avons prouvé comme le montre le prix nPerf 2018 qu'on pouvait allier illimité et qualité", ajoute Frédéric Le Boterve, directeur général adjoint de Zeop.



Chez SFR, "attentif" à l’arrivée de la marque Sosh à La Réunion, "rien ne décoiffe dans cette nouvelle marque". "Il s’agit ni plus ni moins du remplacement de leur marque locale par une marque métropolitaine et cela reste un pur sujet de communication", insiste-t-on du côté du carré rouge.



Contacté, Free n'a pas répondu à notre demande.



