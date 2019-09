▶️ La vidéo de deux adolescentes qui se battent partagée sur les réseaux sociaux

Deux jeunes filles ont été filmées en train de se battre à Beauséjour Sainte-Marie. Elles se seraient donné rendez-vous pour un combat organisé suite à un différend.



La vidéo circule en masse sur les réseaux sociaux depuis le milieu de ce jeudi après-midi.



Les images sont d'une extrême violence. On y voit une jeune fille mettre KO une seconde entre un coup de poing et un coup de genou.



Les autres adolescents ont assisté à la scène comme à un véritable spectacle. Peu d'entre eux semblent avoir eu envie de les séparer, au contraire certains encourageaient même la bagarre.



Contacté, le collège devant lequel se seraient déroulés les faits "n'a pas eu connaissance de cette bagarre" et encore moins de cette vidéo diffusée sur Snapchat puis partagée massivement sur Facebook. "Les adolescentes concernées ne font pas partie de l'établissement", explique par ailleurs le rectorat qui ajoute que "les adolescentes sont extérieures à l'établissement".