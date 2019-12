La grande Une ▶️ La vente d'alcool à emporter bientôt interdite entre 21h et 6h

À La Réunion, il y a deux fois plus de décès liés à l’alcool qu’au niveau national. 35% des accidents mortels impliquent d’ailleurs un conducteur dont le taux d’alcool est supérieur à la réglementation en vigueur en 2017.



Alors pour lutter contre le fléau, le préfet a lancé ce mercredi un plan d’actions pour restreindre l’accès à l’alcool, construit en partenariat avec les associations de lutte contre l’addictologie.



Parmi les mesures phares, l’interdiction de la vente à emporter de toutes les boissons alcooliques, entre 21h00 et 6h00, dans tout le département à partir du 1er janvier 2020.



Autre mesure, la création d’une démarche partenariale avec les débits de boissons. Désormais, pour bénéficier d’une ouverture tardive (c’est-à-dire pour ouvrir leur débit de boissons après 00h30), les débitants devront être signataires d’une charte, laquelle prévoit l’instauration de mesures de prévention, comme le fait d'établir deux événements par an en week-end de "promotion des consommations sans alcool", et d'organiser trois fois par an des actions de prévention contre l’insécurité routière (capitaine de soirée, conducteur désigné, etc….). Elle encourage aussi la concertation entre les professionnels et les services de l’Etat.



Enfin, le plan rappelle et précise les périmètres de protection : un débit ne peut s’installer dans un périmètre de 100 mètres autour de certains édifices (de santé, pénitentiaire, de culte..), et l’interdiction de toute publicité et d’installation de débits de boissons dans les 200 mètres autour d’une structure éducative, sportive, de formation ou de loisirs de la jeunesse.



Parallèlement, des courriers de rappels de la règlementation sur la loi Evin ont été transmis aux divers acteurs concernés (magazines, grande distribution, stations-services, alcooliers, etc). Le préfet rappelle que la priorité sera donnée aux contrôles effectués auprès des grandes enseignes.



Les forces de l'ordre particulièrement présentes sur les routes en cette fin d'année



Par ailleurs, en cette période de festivités, une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'alcool au volant se tiendra du 18 au 31 décembre. L'affichage de messages "arèt ek sa" sur les cars jaunes, de messages de prévention des panneaux sur les routes, et la distribution d'éthylotests (sur les marchés et les plages du 18 au 31 sur toute l'île et sur les routes de 15h à 18h le 18 décembre aux quatre coins de l'île ) sont au programme.



Pour rappel, 37 personnes ont perdu la vie sur les routes depuis le début de l'année. La consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants reste la principale cause de ces accidents mortels. Au 31 octobre, sur 114 216 contrôles réalisés par les forces de l'ordre, 3293 se sont révélés positifs (3%).



La préfecture rappelle ainsi les conseils de prudence pour une fête réussie "et pour que la route ne soit pas le début d'un drame ou la perte d'une vie" : inciter les conducteurs à choisir un "Sam" avant de sortir, ne pas laisser quelqu'un qui a bu reprendre la route, ne pas fumer de cannabis (le cocktail drogue/alcool multiplie d'ailleurs par 29 le risque d'avoir un accident mortel)... Et annonce d'ores et déjà que les forces de l'ordre seront particulièrement présentes sur les routes en cette période de fêtes.



Régis Labrousse sur place



L'interview de Jacques Billant, préfet de La Réunion :

Nicolas Payet Lu 2836 fois