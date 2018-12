▶️ La saison cyclonique 2018-2019 devrait ressembler à la précédente

La saison cyclonique 2018-2019 s'annonce similaire à celle de l'an dernier. Lors de la présentation hier à la préfecture du nouveau dispositif ORSEC (Organisation de la réponse de sécurité civile), le directeur interrégional de Météo-France, David Goutx, a fait un point sur la saison à venir. Une saison des pluies "dans la moyenne", prévoit-il, avec 8 à 11 systèmes dont 3 qui ont déjà atteint le stade de tempête tropicale modérée.



S'il reconnaît "qu'il sera plus difficile" de faire plus humide que l'année dernière -2018 étant la 3e année la plus pluvieuse depuis une quarantaine d'années- David Goutx indique néanmoins que la saison cyclonique actuelle devrait "ressembler dans les grandes lignes" à la saison précédente.