▶️ La rescapée de l'accident de Fleurimont sous contrôle judiciaire jusqu'au 19 février

Sarah, la jeune rescapée de l’accident mortel de juillet dernier à Fleurimont, a été déférée devant le parquet de Saint-Denis ce vendredi. Si elle a survécu à un accident d’une rare violence qui a ôté la vie à trois de ses jeunes amis, sa santé serait toujours préoccupante.



C’est peut-être pour cela qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire et convoquée le 19 février devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri pour homicide involontaire avec la circonstance aggravante que constitue la consommation d'alcool.



Son avocat, Me Alex Vardin compte porter plainte contre le médecin de la jeune fille. Il reproche au généraliste d'avoir autorisé son audition aujourd'hui, et ce malgré son état de santé qui semble incompatible avec les conditions d'une garde à vue, selon son conseil juridique qui considère qu'il s'agit là d'"une mesure particulièrement abusive et injustifiée."