▶️ La réponse de Thierry Robert à Pierrot Dupuy: "Ça pue le mensonge et ça pue la manipulation"

"Franchement, ils sont tombés bien bas !". L'ancien député et maire de Saint-Leu, Thierry Robert, n'a pas tardé à répondre à Pierrot Dupuy après l'article publié par ce dernier sur notre site hier matin ( Thierry Robert a-t-il volé une moto de la mairie de St-Leu ? ).Dans cet article, nous apprenons que depuis son départ de la mairie, Thierry Robert n'a pas rendu la Yamaha T-Max d'une valeur de 13 000 euros, achetée pour ses déplacements dans le cadre de ses fonctions. Motif invoqué, le dernier en date: "les pneus de la moto seraient percés et la moto ne fonctionnerait plus", avait écrit Pierrot Dupuy.Dans une vidéo publiée ce jeudi sur sa page Facebook, l'ancien homme fort de St-Leu a qualifié les affirmations du directeur de publication de Zinfos974 de "contre-feux politiques" après avoir affirmé hier que son successeur à la mairie, Bruno Domen (que Thierry Robert qualifie de "sortant traître de St-Leu"), ait rejoint la majorité régionale à l'occasion des prochaines municipales.Il estime être la cible d'une cabale politique depuis l'annonce de sa candidature pour les prochaines municipales. "Depuis que j'ai annoncé que j'allais être candidat à St-Leu en 2020, c'est la panique à bord (…) Ils sont en train, une nouvelle fois, de mentir: ça pue le mensonge et ça pue la manipulation", martèle Thierry Robert.Rappelons que ce dernier a été déclaré inéligible l'an dernier par le Conseil constitutionnel pour trois ans pour manquement à ses obligations fiscales. Ce qui ne l'a pas empêché en septembre dernier, épaulé de deux de ses avocats ( Thierry Robert peut se présenter aux municipales selon ses avocats ), d'annoncer son intention de briguer une nouvelle fois la mairie saint-leusienne, s'estimant avoir été "injustement spolié de ses droits".