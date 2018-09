▶️ La rencontre entre Serge Hoarau et l'ADEFAR tourne court

Reçus ce matin par un des vice-présidents du conseil départemental, Serge Hoarau, les membres de l'Association de défense des agriculteurs de La Réunion (ADEFAR), sont ressortis bredouille de leur entretien avec l'élu en charge des affaires agricoles.Ils étaient venus exposer à Serge Hoarau, également maire de Petite-Île, dont la commune a signé en juin dernier un partenariat avec l'ARIBEV et l'ARIV pour développer la consommation de viande locale de boeuf, de porc, de volaille et de lapin dans les établissements scolaires de la commune. Depuis plusieurs mois, l'ADEFAR alerte sur les risques que feraient peser leur consommation auprès des consommateurs réunionnais. "Quand il a su que la presse était venue, il nous a demandé d'arrêter tout ça, que c'était un guet-apens", regrette Annie-Claude Abriska, présidente de l'ADEFAR, au sortir de cette réunion."Nous étions venus avec l'intention d'échanger…Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas droit à l'information, de dire qu'on n'a pas le droit et qu'on est soumis à vivre sous la peur ou la pression ?", s'interroge Mme Abriska, qui ajoute qu'il n'y a "aucune volonté de transparence" de la part des autorités auprès de la population.