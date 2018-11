▶️ La ministre du Travail est arrivée à La Réunion

Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est en visite sur l'île de La Réunion ce jeudi et ce vendredi. La ministre a tenu un point presse dans l'enceinte de l'aérogare. Au cours de ces deux jours, Muriel Pénicaud rencontrera les acteurs économiques de l'île.



"Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup à faire, je suis venue à la fois rencontrer les entreprises, les syndicats, les jeunes, les centres de formation, les services publics de l'emploi pour me faire une idée, non pas vue de Paris, mais écouter les acteurs et voir ce qu'on doit adapter et améliorer", a déclaré Muriel Pénicaud.









Samuel Irlepenne sur place