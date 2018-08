La grande Une ▶️ La mère de Thierry Robert sort de l'ombre et porte plainte

Des informations sur sa situation fiscale publiées dans l'édito de Jacques Tillier, pour Chantale Robert, c'en est trop. La mère de Thierry Robert a réuni la presse ce jeudi matin à son domicile de Piton Saint-Leu. Elle annonce le dépôt d'une plainte contre X en parallèle d'un référé contre le JIR.



La femme de 67 ans, épaulée par son avocat et par son fils, Thierry Robert, veut comprendre comment ces éléments ont été portés à la connaissance du média. "Je ne suis pas une femme politique (...) Je n'ai jamais attaqué personne, je n'ai jamais critiqué des élus ou des journaux. Chacun fait son travail, mais un peu de respect ! Ma vie privée a été bafouée, piétinée par ce Monsieur, ce journal", déclare-t-elle en sanglots.



"La ligne rouge a été franchie", estime l'avocat de Chantale Robert, pour qui la riposte relève d'"une question de principe". Me Olivier Guerin-Garnier compte réclamer, via le référé, la suppression d'un passage de l'article publié sur le site du journal. Les requêtes seront déposées ce lundi.

