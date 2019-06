La grande Une ▶️ La menace est grave et imminente, 15 familles de la Passerelle définitivement expropriées

Les 15 familles expropriées il y a près de 4 ans ne retourneront jamais dans leur foyer chemin Bancoule dans le quartier de la Passerelle à St-Joseph. Le 9 novembre 2014, un important éboulement s’était produit derrière l’école sans heureusement faire de victime. Mais le risque est bien là et les conclusions du rapport du BRGM sont sans appel, la "menace grave, imminente et présentant un risque immédiat pour ces habitations en pied de falaise". Un bloc rocheux instable de 800 tonnes constitue notamment un risque de chute majeur. Les travaux de sécurisation des maisons en pied de la falaise auraient présenté des risques résiduels trop élevés et ne verront donc pas le jour.



Alors que le conseil municipal s’est penché ce jeudi sur la poursuite de la procédure d’expropriation, l’amertume et même la colère ne quittent pas certaines familles. Au pied de la falaise, dans la partie du chemin concerné, la nature a repris ses droits, les herbes ont envahi l’école déserte, les portails et volets fermés ou au contraire grands ouverts mais les maisons sont vides, abandonnées. "Il y avait de la vie auparavant ici , aujourd’hui c’est triste", regrette une riveraine. "Entre voisins, on avait réussi à créer une solidarité", se remémore Benoît. L’homme de 63 ans s’était installé en 1998 dans le quartier natal de sa femme.



"J’étais propriétaire, aujourd’hui je n’ai plus rien"



Les 45 personnes expropriées ont depuis été relogées depuis fin 2014, loyers et charges au frais de la mairie aidée par l'Etat. Pourtant le traumatisme est encore là. "Je suis très en colère. J’étais propriétaire, aujourd’hui je n’ai plus rien", fulmine Benoît qui dit tout de même comprendre le principe de précaution.



Les dossiers administratifs et juridiques d'expropriation ont été confiés à la SPL Maraïna qui a également la charge de faire appel au "fonds Barnier", destiné à financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Le dossier a déjà reçu l’avis favorable du préfet et est en attente du retour du ministère de la Transition écologique et solidaire chargé de la Prévention des Risques Majeurs. Les enquêtes publiques de DUP (déclaration d’utilité publique) et d’obtention de l’arrêté de cessibilité des parcelles concernées ont été adoptées ce jeudi en conseil municipal. La procédure est longue et les familles s’impatientent, a souligné l’opposition. "Elles ne seront pas perdantes", a assuré le maire, Patrick Lebreton. "France Domaine a vraiment fait un travail humain", a-t-il ajouté. Le montant global des expropriations est de plus de 2 millions d’euros. La procédure devrait arriver à son terme fin 2020, fait savoir la mairie.



Une fois les terrains rachetés, les logements seront démolis par mesure de sécurité et les arrêtés d'interdiction d’accès aux parcelles au public maintenus. Ne resteront plus que les souvenirs d’un temps passé.

