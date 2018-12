▶️"La campagne électorale est lancée" ironise le maire de Sainte-Marie

La mairie de Sainte-Marie fait l'objet, ce jeudi 6 décembre, d'une perquisition. Plusieurs services ont reçu la visite des enquêteurs de la brigade financière, le tout sous le contrôle du procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis.



Le maire de Sainte-Marie a commenté cette perquisition qui vise ses services. Selon lui, cette perquisition fait "suite à différentes plaintes", sans donner plus de détails sur la nature et les personnes à l'origine de ces plaintes. Néanmoins, Richard Nirlo ironise sur le timing de cette enquête qui marque, selon lui, le début de la campagne des municipales de 2020.



Le premier magistrat de la commune a naturellement indiqué que ses services mettaient à disposition des enquêteurs tous les documents demandés. A cette heure, nous savons que les services des marchés publics, de l'urbanisme et des ressources humaines sont passés au peigne fin.



A 11h, la perquisition se poursuivait. Le procureur de la République venait quant à lui de quitter l'hôtel de ville, se refusant à tout commentaire.



Richard Nirlo, sur des images de Charline Bakowski :