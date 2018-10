▶️ La baleine prend enfin le large

Vers 14H ce lundi, la baleine échouée depuis ce matin semble enfin pouvoir regagner le large par ses propres moyens, près d'une heure après avoir été soulevée à l'aide d'une grue.



Après être restée immobile pendant plus de 45 minutes, elle semble avoir retrouvé des forces pour regagner, cette fois seule, le large. Avant ce dénouement, la plus grande inquiétude était encore de mise. Le baleineau avait perdu du sang et malgré ses premiers coups de nageoires, le courant l'avait déporté vers les tétrapodes, côté Saint-Denis.



Vers 14H05, le baleineau n'était plus visible depuis le viaduc de la Grande chaloupe.